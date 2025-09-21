Gasp sorprende Sarri e inguaia la Lazio | Pellegrini regala il derby della Capitale alla Roma
La Roma supera la Lazio 1-0 e vince il derby della Capitale, valido per la quarta giornata di Serie A. Parte meglio la Lazio ma sono i giallorossi a trovare il vantaggio al 38' con Lorenzo Pellegrini, schierato a sorpresa da Gasperini e rimasto alla Roma, dopo essere stato a lungo sul mercato. Decisivo l'errore in uscita di Nuno Tavares. Nella ripresa i biancocelesti ci provano con generosità e sfiorano il gol in un paio di occasioni. Prima Dia si divora il pareggio, calciando altissimo, tutto solo davanti a Svilar. Poi Castellanos manca il bersaglio con un tiro a giro dentro l'area di rigore. Nel finale viene espulso Belahyane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
