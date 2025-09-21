Gasp | Derby contagioso che gioia! Mai dubitato di Pellegrini ora devo recuperare Dovbyk

Il tecnico fa centro alla prima stracittadina: "Possiamo migliorare, allargando la rosa sarà più facile. Da martedì avevo deciso di schierare Lorenzo. Bravi tutti, anche Ferguson e Soulè". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gasp: "Derby contagioso, che gioia! Mai dubitato di Pellegrini, ora devo recuperare Dovbyk"

