Gareggia all' Ironman per dare forza alla moglie | la storia di Gabriele e della malattia che ha colpito la sua famiglia
La notizia della malattia della moglie che arriva come un fulmine a ciel sereno, dopo il matrimonio e il viaggio di nozze, e la necessità di sfogare tutta la rabbia e la tensione che solo chi vive una situazione del genere può conoscere. Nasce da queste sensazioni l'idea di Gabriele Bravi, 36. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Ironman Cervia Dopo due anni di attesa ci siamo, probabilmente aspetto questa giornata da settembre 2023, da quando due anni fa ero sulla strada a tifare e a correre dietro a tutti gli allievi. Sono cambiate tante cose in questi due
La storia dell'angelo del fango Fabiana Memini, si ammala di sclerosi multipla e ora gareggia nel Triathlon: «Le gambe mi si bloccarono mentre spalavo dopo l'alluvione. Ora corro per chi è meno fortunato di me»
