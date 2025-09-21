Gareggia all' Ironman per dare forza alla moglie | la storia di Gabriele e della malattia che ha colpito la sua famiglia

Forlitoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia della malattia della moglie che arriva come un fulmine a ciel sereno, dopo il matrimonio e il viaggio di nozze, e la necessità di sfogare tutta la rabbia e la tensione che solo chi vive una situazione del genere può conoscere. Nasce da queste sensazioni l'idea di Gabriele Bravi, 36. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gareggia - ironman

Gareggia all'Ironman per dare forza alla moglie: la storia di Gabriele e della malattia che ha colpito la sua famiglia; Filippo Minuto, il papà che gareggia negli IronMan per sostenere la Ricerca Scientifica.

Cerca Video su questo argomento: Gareggia Ironman Dare Forza