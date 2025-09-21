Garbagnate Hiv | dopo quarant’anni è ancora emergenza

Ilnotiziario.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Sono passati ormai quarantanni da quando cominciò a diffondersi il virus dell’Hiv, con la piaga dell’Aids. Fu una vera e propria emergenza allora, con tanti morti e tante persone che ancor oggi ne portano le conseguenze. Ma com’è la situazione oggi? E’ tutt’altro che tranquilla. Nonostante siano trascorsi . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: garbagnate - dopo

garbagnate hiv dopo quarant8217anniGarbagnate, Hiv: dopo quarant’anni è ancora emergenza - Sono passati ormai quarant’anni da quando cominciò a diffondersi il virus dell’Hiv, con la piaga ... Secondo ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Garbagnate Hiv Dopo Quarant8217anni