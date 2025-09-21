Lui dice di non essere scaramantico, ma dopo il tabù Marassi sponda Samp ha fatto cadere anche quello del Martelli, dove i gialloblu non vincevano da cinquantasei anni. Cabale a parte, Andrea Sottil è ovviamente soddisfatto della partita dei suoi. "I ragazzi volevano dare continuità di prestazione e risultato e ci sono riusciti. Non era scontato venire qui e imporsi in questa maniera. Certamente potevamo fare qualche gol in più, e finire già il primo tempo con un buon vantaggio. La squadra è stata brava a reagire all’episodio del loro rigore poco prima dell’intervallo ed è scesa in campo nella ripresa come aveva iniziato il primo tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Gara giocata con lo spirito che piace a me"