gara giocata con lo spirito che piace a me

Lui dice di non essere scaramantico, ma dopo il tabù Marassi sponda Samp ha fatto cadere anche quello del Martelli, dove i gialloblu non vincevano da cinquantasei anni. Cabale a parte, Andrea Sottil è ovviamente soddisfatto della partita dei suoi. "I ragazzi volevano dare continuità di prestazione e risultato e ci sono riusciti. Non era scontato venire qui e imporsi in questa maniera. Certamente potevamo fare qualche gol in più, e finire già il primo tempo con un buon vantaggio. La squadra è stata brava a reagire all’episodio del loro rigore poco prima dell’intervallo ed è scesa in campo nella ripresa come aveva iniziato il primo tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Prima della partita, la squadra ha voluto ringraziare il pubblico di casa per l'accoglienza ricevuta lo scorso aprile nella gara giocata in seguito alla scomparsa del nostro Graziano Fiorita
