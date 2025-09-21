Galateo 3.0 | Elisa Motterle l’esperta che ha svecchiato le buone maniere e le ha portate sui social

Si può essere arrestati per troppa educazione? Ai tempi della Rivoluzione Francese, sì: nel 1792 i rivoluzionari arrestarono un cameriere del  Cafè Procope, che aveva inavvertitamente utilizzato il “Voi” con alcuni clienti dello storico locale parigino, quando quest’accezione era stata severamente vietata per eliminare le disuguaglianze sociali. Questa è una delle storie raccontate nel profilo di Elisa Motterle, definita  “il volto del galateo del terzo millennio”.  Elisa Motterle non è solo una squisita esperta di bon ton e l’unica  “etiquette trainer”  italiana certificata, è la prima content creator italiana di galateo, la prima che ha saputo leggere un’inesplorata nicchia di mercato, che sta guadagnando sempre più spazio. 🔗 Leggi su Panorama.it

