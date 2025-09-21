Galatasaray-Konyaspor lunedì 22 settembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici
Si chiude il sesto turno di Superlig turca con il Galatasaray di Okan Buruk che scende in campo in casa contro il Konyaspor di Ucar. Per il cimbom brusco risveglio in quel di Francoforte; la vita è dura fuori dai confini nazionali ed è arrivata una sconfitta pesante a macchiare il ritorno in Champions League. Voltare subito pagina per evitare un’altra delusione europea dopo quelle . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Galatasaray-Konyaspor (lunedì 22 settembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici
22.09.2025 | 20:00 | Galatasaray-Tümosan Konyaspor | Süper Lig | 6. Hafta - Galatasaray ile Tümosan Konyaspor 25/26 Süper Lig yari final maçinda karsi karsiya geliyor. Secondo fotomac.com.tr
