Gabriele Ferrieri Presidente ANGI alla chiusura di Fenix di Gioventù Nazionale FdI | Innovazione e cybersicurezza al centro del futuro dei giovani e della sovranità tecnologica
Roma, 21 settembre 2025 – Questa mattina, Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha partecipato alla giornata conclusiva di Fenix, evento organizzato da Gioventù Nazionale (Fratelli d’Italia), offrendo un intervento di grande impatto sul ruolo dell’innovazione e della trasformazione digitale come pilastri per il futuro dell’Italia. In un confronto aperto con giovani, istituzioni e opinion leader, Ferrieri ha tracciato una visione chiara e strategica, sottolineando opportunità e sfide della rivoluzione digitale.“L’ANGI è orgogliosa di essere un punto di riferimento per i giovani innovatori italiani, promuovendo un dialogo costruttivo tra politica, territori e imprese per affrontare le sfide della modernità”, ha dichiarato Ferrieri, aprendo il suo intervento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Probabilmente la persona più citata della kermesse dei giovani meloniani è stato Gabriele d’Annunzio, nominato anche da Gabriele Ferrieri, 32 anni, presidente dei Giovani Innovatori - X Vai su X
