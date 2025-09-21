Roma, 21 settembre 2025 – Questa mattina, Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha partecipato alla giornata conclusiva di Fenix, evento organizzato da Gioventù Nazionale (Fratelli d’Italia), offrendo un intervento di grande impatto sul ruolo dell’innovazione e della trasformazione digitale come pilastri per il futuro dell’Italia. In un confronto aperto con giovani, istituzioni e opinion leader, Ferrieri ha tracciato una visione chiara e strategica, sottolineando opportunità e sfide della rivoluzione digitale.“L’ANGI è orgogliosa di essere un punto di riferimento per i giovani innovatori italiani, promuovendo un dialogo costruttivo tra politica, territori e imprese per affrontare le sfide della modernità”, ha dichiarato Ferrieri, aprendo il suo intervento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI, alla chiusura di Fenix di Gioventù Nazionale (FdI): "Innovazione e cybersicurezza al centro del futuro dei giovani e della sovranità tecnologica