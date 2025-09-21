Gabriel Garko | in tv racconta la sua nuova libertà
Davanti alle telecamere della nuova stagione di Da noi. a ruota libera, Gabriel Garko si è raccontato con una franchezza inattesa, ripercorrendo i sogni dell’adolescenza, le scelte controcorrente e quel sospiro di libertà conquistato soltanto di recente, tra ricordi di set e confessioni private. Uno sguardo d’insieme La conversazione con Francesca Fialdini ha offerto al . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: gabriel - garko
È tutta ‘Colpa dei Sensi’ con Gabriel Garko e Anna Safroncik
Gabriel Garko torna in TV, cosa farà nella nuova fiction Colpa dei sensi con Anna Safroncik su Canale5
Colpa dei sensi: il film con Gabriel Garko e Anna Safroncik
“Decisi di sacrificare la vita privata per il lavoro, lo rifarei ma era una prigione.” Gabriel Garko si racconta a cuore aperto, l’attore ha parlato senza filtri della sua carriera e della sua vita privata, svelando quanto il lavoro abbia inciso sulle sue scelte personali. - facebook.com Vai su Facebook
#gabriel garko: «Ho sacrificato l'amore per la carriera. L’ho fatto e lo rifarei, ma era una prig... - X Vai su X
Gabriel Garko: Il coming out? Ha migliorato tante cose. Non rinnego nulla del passato; Gabriel Garko racconta Gabriel - Verissimo Video; Gabriel Garko torna in tv con “Se potessi dirti addio”, chi è? Età, il coming out al Grande Fratello, la malattia, gli scandali, il....
Da Noi a Ruota Libera, Gabriel Garko: "Il coming out? Non avrei mai immaginato di farlo al Gf" - L'attore, ospite di Francesca Fialdini si racconta a cuore aperto, toccando anche momenti più complicati del suo percorso: cosa ha detto ... Secondo libero.it
Chi è Matia Emme, compagno di Gabriel Garko/ “Non appartiene al mio mondo” - Non fa parte del mondo dello spettacolo: lavorerebbe invece come General manager ... Da ilsussidiario.net