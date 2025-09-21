Gabriel Garko | in tv racconta la sua nuova libertà

Davanti alle telecamere della nuova stagione di Da noi. a ruota libera, Gabriel Garko si è raccontato con una franchezza inattesa, ripercorrendo i sogni dell’adolescenza, le scelte controcorrente e quel sospiro di libertà conquistato soltanto di recente, tra ricordi di set e confessioni private. Uno sguardo d’insieme La conversazione con Francesca Fialdini ha offerto al . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

