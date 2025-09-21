Gabriel Garko i falsi amori a Da noi… a ruota libera | Non è stato facile da vivere

Da noi. a ruota libera ha aperto le porte a una nuova stagione: Francesca Fialdini, sempre empatica e misurata, ha accolto in studio Gabriel Garko, uno dei volti più amati della tv e icona di amori che hanno fatto sognare il pubblico. Oggi, però, l’attore è tornato a parlare di quel periodo come un momento in cui, per portare avanti la carriera, è stato costretto a compromessi che hanno segnato profondamente la sua vita privata. Un capitolo complesso, che per anni gli ha impedito di vivere la sua intimità con leggerezza, costringendolo a nascondere una parte importante di sé. Gabriel Garko tra falsi amori e compromessi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gabriel Garko, i falsi amori a Da noi… a ruota libera: “Non è stato facile da vivere”

In questa notizia si parla di: gabriel - garko

È tutta ‘Colpa dei Sensi’ con Gabriel Garko e Anna Safroncik

Gabriel Garko torna in TV, cosa farà nella nuova fiction Colpa dei sensi con Anna Safroncik su Canale5

Colpa dei sensi: il film con Gabriel Garko e Anna Safroncik

Gabriel Garko, in occasione della chiusura set di #ColpaDeiSensi, vuol dire qualcosa non solo a noi followers. Ascoltiamolo! Regia #SimonaIzzo #RickyTognazzi Con #AnnaSafroncik Colpa dei sensi prossimamente su #Canale5 e #MediasetInfinity - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, il resoconto della puntata del 23/11/24; Adua Del Vesco: “Con Gabriel Garko fingevamo h24, non è stato semplice. Poi lui mi ha liberata”; Gabriel Garko e Manuela Arcuri, era tutto falso? Barbara D’Urso senza parole.

Crac Ares, Eva Grimaldi nei guai per falsa testimonianza. Le accuse a Tarallo, Gabriel Garko e Giuliana De Sio in aula: cosa è successo in udienza - Nel corso dell'udienza sono stati ascoltati altri testi, tra cui gli attori Giuliana De Sio e Gabriel Garko. Riporta ilgazzettino.it

Processo Tarallo, Rosalinda Cannavò parla dietro un paravento: «Non riesco a guardarlo». Falsa testimonianza per Eva Grimaldi - L’attore ha confermato il ruolo centrale di Tarallo nella gestione aziendale e creativa: «Le decisioni sulla ... Scrive leggo.it