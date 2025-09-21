Gabriel Garko | Decisi di sacrificare la vita privata per il lavoro lo rifarei ma era una prigione
Gabriel Garko è il primo ospite della nuova stagione di Da noi.A Ruota Libera, il programma domenicale di Rai1 condotto da Francesca Fialdini. L'attore si è raccontato non tralasciando alcun particolare, soffermandosi sul suo privato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: gabriel - garko
È tutta ‘Colpa dei Sensi’ con Gabriel Garko e Anna Safroncik
Gabriel Garko torna in TV, cosa farà nella nuova fiction Colpa dei sensi con Anna Safroncik su Canale5
Colpa dei sensi: il film con Gabriel Garko e Anna Safroncik
Gabriel Garko, in occasione della chiusura set di #ColpaDeiSensi, vuol dire qualcosa non solo a noi followers. Ascoltiamolo! Regia #SimonaIzzo #RickyTognazzi Con #AnnaSafroncik Colpa dei sensi prossimamente su #Canale5 e #MediasetInfinity - facebook.com Vai su Facebook
Gabriel Garko: Decisi di sacrificare la vita privata per il lavoro, lo rifarei ma era una prigione; La Fate Ignoranti, Özpetek non vale La serie: tutti i motivi per cui rimpiangiamo il film.
Gabriel Garko: “Decisi di sacrificare la vita privata per il lavoro, lo rifarei ma era una prigione” - A Ruota Libera, il programma domenicale di Rai1 condotto da Francesca Fialdini. fanpage.it scrive
Gabriel Garko a cuore aperto: "Oggi mi sento un uomo libero" - L’attore ripercorre i suoi esordi, il peso della bellezza, i sacrifici fatti per la carriera e la p ... Come scrive msn.com