Gabriel Garko a ‘Da noi… a ruota libera’ | Oggi mi sento libero

(Adnkronos) – Primo ospite della nuova stagione di 'Da noi. a ruota libera', nella puntata di oggi domenica 21 settembre, Gabriel Garko si è aperto con Francesca Fialdini, raccontando carriera, vita privata e i momenti che hanno segnato il suo percorso. L’attore torinese ha ripercorso i suoi inizi a soli 16 anni, quando fu incoronato 'il . L'articolo Gabriel Garko a ‘Da noi. a ruota libera’: “Oggi mi sento libero” proviene da Webmagazine24. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Gabriel Garko: «Il coming out? Non lo avrei mai fatto, sono stato costretto. Ora sono troppo grande ma avrei voluto un figlio» - Gabriel Garko sarà ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata in onda Sabato 9 Novembre, in seconda serata su Rai 1 Gabriel Garko è il nuovo ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio ... Secondo leggo.it

Gabriel Garko: “Il mio coming out? Sono stato costretto. O qualcun altro lo avrebbe fatto per me” - per come ragiono io e per quanto sono riservato, il famoso coming out non l'avrei mai fatto. Da repubblica.it