Gabriel Garko a Da Noi… A Ruota Libera la rivelazione | Oggi mi sento un uomo libero
Gabriel Garko ospite a “ Da Noi. A Ruota Libera ” ha svelato di sentirsi finalmente un uomo libero. Il primo ospite della nuova stagione del programma di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini ed in onda subito dopo la Domenica In di Mara Venier, si è raccontato tra carriera e vita privata con un focus su quelli che secondo lui sono stati i momenti decisivi che hanno segnato la sua intera esistenza. Ecco le sue parole. Gabriel Garko a Da Noi . A Ruota Libera: tra carriera e vita privata. Primo ospite nella prima puntata della nuova stagione del programma di Rai 1, Gabriel Garko a Da Noi . A Ruota Libera ha parlato della sua vita privata e della sua vita professionale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
gabriel - garko
