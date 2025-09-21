Gabbia festeggia la vittoria sui social | Insieme uniti squadra

Il Milan ha vinto con una grande prestazione contro l'Udinese. Il capitano rossonero di ieri, Matteo Gabbia, ha festeggiato la vittoria sui social. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gabbia festeggia la vittoria sui social: “Insieme, uniti, squadra”

