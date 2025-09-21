Furti a Bologna | via Indipendenza ancora nel mirino dei ladri Ruba collane e occhiali

Bologna, 21 settembre 2025 – Occhi puntati su via Indipendenza che, ‘schermata’ dai cantieri del tram, sempre con più frequenza è teatro di furti e rapine. L’ultimo risale a giovedì scorso, quando alle 16 circa, la sala operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione di un furto in corso in una bigiotteria. A chiedere aiuto alla polizia una dipendente, che ha riferito che un uomo, vestito con maglietta nera e pantaloni grigi, aveva appena rubato un paio di occhiali da sole. Poco prima, lo stesso era entrato nel negozio e aveva portato via quattro collane, per un valore complessivo di circa 50 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furti a Bologna: via Indipendenza ancora nel mirino dei ladri. Ruba collane e occhiali

In questa notizia si parla di: furti - bologna

