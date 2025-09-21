Fuori strada con lo scooter | Marco muore nel giorno in cui 10 anni fa perse la vita il fratello in un incidente

Marco Chiramonti è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale mentre era a bordo del suo scooter ad Agrigento lungo viale Emporium. Esattamente 10 anni fa il fratello Gabriele perse la vita in circostanze simili a Porto Palo di Menfi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

