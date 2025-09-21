Tra vera passione ed esagerazione. Questo mese di settembre si sta rivelando molto ricco e proficuo per la raccolta dei funghi anche nel territorio pistoiese, ma indubbiamente sta portando con sé non pochi problemi. Le cause sono da ricercarsi su più fronti: si va dalla voglia di mostrarsi legata all’era dei social, alla non preparazione ad affrontare escursioni nei boschi, passando per una scarsa informazione sui funghi e, per un’altrettanto non trascurabile, scarso rispetto per la natura. A far fronte a questi problemi provano a porre rimedio gli esperti, con corsi e incontri per educare e informare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Funghi, passione e qualche insidia. Conoscerli e rispettare il bosco