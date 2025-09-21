Funerali di Kirk | il mondo Maga piange Trump | Un grande era molto amato
L'America trumpiana, e non solo, si stringe intorno alla famiglia Kirk e piange il suo 'martire' Charlie. Quasi 200.000 persone si sono messe in fila dalle prime luci dell'alba per onorare la memoria dell'attivista allo State Farm Stadium di Glendale, in quell'Arizona che era la sua casa. Il primo a ricordarlo come un figlio è Donald Trump: "Era un grande uomo e alla famiglia va il mio amore. Non lo meritava", ha detto il presidente ricordando le "grandi cose e la grande influenza" di Charlie Kirk, "amato da un esercito di giovani" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Funerali di Kirk: cresce la tensione
Charlie Kirk, il killer è in fuga: Trump sente la moglie della vittima e annuncia presenza ai funerali
Ai funerali di Charlie Kirk ci sarà anche Trump, Vance conduce il podcast del 31enne: “Faremo crescere sua voce”
Ovazione per Donald Trump all'ingresso nello State farm Stadium per i funerali di Charlie Kirk. Il coro "Usa, Usa" si è alzato dalla folla. #ANSA - X Vai su X
Domenica 21 settembre allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona, si terranno i funerali di Charlie Kirk, l’attivista repubblicano assassinato in un campus universitario nello Utah. Imponenti le misure di sicurezza, con i controlli iniziati all’alba anche per i gior - facebook.com Vai su Facebook
