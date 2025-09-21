Funerali di Kirk | il mondo Maga piange Trump | Un grande era molto amato

L'America trumpiana, e non solo, si stringe intorno alla famiglia Kirk e piange il suo 'martire' Charlie. Quasi 200.000 persone si sono messe in fila dalle prime luci dell'alba per onorare la memoria dell'attivista allo State Farm Stadium di Glendale, in quell'Arizona che era la sua casa. Il primo a ricordarlo come un figlio è Donald Trump: "Era un grande uomo e alla famiglia va il mio amore. Non lo meritava", ha detto il presidente ricordando le "grandi cose e la grande influenza" di Charlie Kirk, "amato da un esercito di giovani" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

