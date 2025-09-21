Funerali di Charlie Kirk oggi in Arizona | la marea Maga allo stadio tra dress code e divieti

Roma, 21 settembre 2025 – Quasi centomila persone sono attese oggi ai funerali di Charlie Kirk,  che si terranno alle 11 (le ore 20 in Italia) nello State farm Stadium di Glendal e, in Arizona. Imponenti le misure di sicurezza disposte per l’occasione nella casa dei Cardinals e nell’area di Phoenix. Secondo le forze dell'ordine, l'evento potrebbe attirare l'attenzione di estremisti violenti, data la presenza di buona parte dell'amministrazione, dal presidente Donald Trump al suo vice JD Vance, fino a membri di spicco del movimento "Make America Great Again" (Maga) Sono attese 100mila persone al funerale di Charlie Kirk (foto), l’attivista e influencer conservatore assassinato il 12 settembre a 31. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

