Funerali di Charlie Kirk in diretta attese 200mila persone La moglie Erika | Indosso un suo ciondolo insanguinato

Glandale (Arizona), 21 settembre 2025 – Sarà Donald Trump a chiudere la serie di interventi al funerale di Charlie Kirk, l’attivista radicale conservatore ucciso in un attentato il 10 settembre. Il suo è il discorso più atteso: secondo la CNN il presidente degli Stati Uniti parlerà del politico ma anche del ‘Kirk amico’. Potrebbe essere poco presidenziale, con parole scritte di suo pugno. Lo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, è già gremito di fan, vestiti per l’occasione in rosso, bianco e blu – come chiesto dall’associazione di Kirk, Turning Point Usa, in attesa della cerimonia che inizierà alle 20 italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il funerale di Charlie Kirk in diretta | Coda di auto dalle prime ore del mattino per l'omaggio all'attivista ucciso. Attesa per i discorsi della vedova, Trump e del ... - Il funerale dell'attivista conservatore Charlie Kirk, assassinato il 10 settembre, si terrà a Glendale, in Arizona, dalle 11 (le 20 in Italia). Come scrive corriere.it
In 200mila per i funerali di Charlie Kirk, la vedova: "Indosso suo ciondolo insanguinato". Trump: "Celebriamo la vita di un grande uomo" - Folla oceanica a Phoenix, Arizona, per commemorare l'attivista politico assassinato il 10 settembre scorso. Si legge su today.it