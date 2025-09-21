Glandale (Arizona), 21 settembre 2025 – Sarà Donald Trump a chiudere la serie di interventi al funerale di Charlie Kirk, l’attivista conservatore radicale ucciso in un attentato il 10 settembre. Il suo è il discorso più atteso: secondo la CNN il presidente degli Stati Uniti parlerà del politico ma anche del ‘Kirk amico’. Potrebbe essere poco presidenziale, con parole scritte di suo pugno. Lo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, è gremito di fan, vestiti per l’occasione in rosso, bianco e blu – come chiesto dall’associazione di Kirk, Turning Point Usa, in attesa della cerimonia che inizierà alle 20 italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Funerali di Charlie Kirk in diretta: 200mila persone per l’addio. La moglie Erika: “Indosso suo ciondolo insanguinato”