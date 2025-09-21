Funerali di Charlie Kirk in diretta | 200mila persone per l’addio La moglie Erika | Indosso suo ciondolo insanguinato

Quotidiano.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Glandale (Arizona), 21 settembre 2025 – Sarà Donald Trump a chiudere la serie di interventi al funerale di Charlie Kirk, l’attivista conservatore radicale ucciso in un attentato il 10 settembre. Il suo è il discorso più atteso: secondo la CNN il presidente degli Stati Uniti parlerà del politico ma anche del ‘Kirk amico’. Potrebbe essere poco presidenziale, con parole scritte di suo pugno.  Lo  State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, è gremito di fan, vestiti per l’occasione in rosso, bianco e blu – come chiesto dall’associazione di Kirk, Turning Point Usa, in attesa della cerimonia che inizierà alle 20 italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

funerali di charlie kirk in diretta 200mila persone per l8217addio la moglie erika indosso suo ciondolo insanguinato

© Quotidiano.net - Funerali di Charlie Kirk in diretta: 200mila persone per l’addio. La moglie Erika: “Indosso suo ciondolo insanguinato”

In questa notizia si parla di: funerali - charlie

Charlie Kirk, il killer è in fuga: Trump sente la moglie della vittima e annuncia presenza ai funerali

Ai funerali di Charlie Kirk ci sarà anche Trump, Vance conduce il podcast del 31enne: “Faremo crescere sua voce”

Un uomo armato è stato arrestato allo stadio dove si terranno i funerali di Charlie Kirk. Il fermo alla vigilia, allerta massima sulla sicurezza

Charlie Kirk, il funerale oggi in diretta. La vedova: “La sua scomparsa è il piano di Dio”; Charlie Kirk, oggi funerali: in migliaia per ultimo saluto. Presenti anche Trump e Vance; DIRETTA - Attese 200mila persone ai funerali di Charlie Kirk. Trump Alla famiglia il mio amore - Allo stadio il braccialetto We are Charlie Kirk.

funerali charlie kirk direttaIl funerale di Charlie Kirk in diretta | Coda di auto dalle prime ore del mattino per l'omaggio all'attivista ucciso. Attesa per i discorsi della vedova, Trump e del ... - Il funerale dell'attivista conservatore Charlie Kirk, assassinato il 10 settembre, si terrà a Glendale, in Arizona, dalle 11 (le 20 in Italia). Da corriere.it

funerali charlie kirk direttaIn 200mila per i funerali di Charlie Kirk, la vedova: "Indosso suo ciondolo insanguinato". Trump: "Celebriamo la vita di un grande uomo" - Folla oceanica a Phoenix, Arizona, per commemorare l'attivista politico assassinato il 10 settembre scorso. today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Funerali Charlie Kirk Diretta