Funerali di Charlie Kirk folla allo State Farm Stadium | migliaia di persone vestite di rosso bianco e blu per il memorial – Video
I cancelli dello State Farm Stadium, dove dalle 20 (ora italiana, ndr ) comincerà il memorial per Charlie Kirk, sono stati aperti e la folla sta entrando mentre sugli schermi vengono trasmesse le foto dell’attivista di destra, accompagnate da una playlist di lodi e adorazione. Lo riportano i media Usa. Gruppi vestiti di rosso, bianco e blu, alcuni con cappellini Trump Maga, sono corsi dentro applaudendo dopo ore di coda all’esterno in attesa di entrare. Bandiere americane sono drappeggiate su entrambi i lati degli schermi con la scritta “Ricordando Charlie Kirk 1993-2025”. La gente si è poi anche già accomodata sui seggiolini sugli spalti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Charlie Kirk, il killer è in fuga: Trump sente la moglie della vittima e annuncia presenza ai funerali
Ai funerali di Charlie Kirk ci sarà anche Trump, Vance conduce il podcast del 31enne: “Faremo crescere sua voce”
Un uomo armato è stato arrestato allo stadio dove si terranno i funerali di Charlie Kirk. Il fermo alla vigilia, allerta massima sulla sicurezza
Charlie Kirk, il funerale oggi in diretta. La vedova: “La sua scomparsa è il piano di Dio”; A Glendale l'ultimo saluto per Charlie Kirk. Livello di sicurezza come per il Super Bowl; Yemen, folla ai funerali del premier Huthi al-Rahawi: le immagini da Sana'a.
Charlie Kirk, alta tensione ai funerali: la notizia è appena arrivata - Charlie Kirk, funerali tra tensioni e riflettori: cosa sta accadendo davvero – Siamo a fine settembre, ma il sole di Phoenix non dà tregua. Si legge su thesocialpost.it
Il giorno dei funerali di Charlie Kirk a Phoenix, gente in fila dalle prime ore del giorno - Il funerale di Charlie Kirk comincerà alle 11 ora locale (le 20 in Italia, ndr) ma la gente ha iniziato ad arrivare prima dell'alba allo State Farm Stadium di Phoenix. Lo riporta ansa.it