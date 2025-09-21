Funerali Charlie Kirk sale la tensione

7.20 A poche ore di funerali di Charlie Kirk cresce la tensione cresce a Glendale, in Arizona. Le autorità lavorano per intensificare le misure di sicurezza. Sono attese almeno 100.000 persone e gran parte del governo, a partire dal presidente Trump e dal vice JD Vance. Leader politici e sostenitori dell'attivista ultraconservatore, assassinato il 10 settembre dal reo confesso Tyler Robinson,22 anni,riuniti allo State Farm Stadium di Glendale per onorare la memoria del 31enne fondatore di Turning Point e grande amico di Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: funerali - charlie

Charlie Kirk, il killer è in fuga: Trump sente la moglie della vittima e annuncia presenza ai funerali

Ai funerali di Charlie Kirk ci sarà anche Trump, Vance conduce il podcast del 31enne: “Faremo crescere sua voce”

Un uomo armato è stato arrestato allo stadio dove si terranno i funerali di Charlie Kirk. Il fermo alla vigilia, allerta massima sulla sicurezza

Omicidio Charlie Kirk, funerale show allo stadio: Trump sul palco ma Fbi nega legami del killer con la sinistra #kirk #trump #usa #21settembre https://tgcom24.mediaset.it/mondo/omicidio-charlie-kirk-funerali-trump-fbi-killer-sinistra_103756240-202502k.shtml - X Vai su X

Corriere della Sera. . Migliaia di persone sono attese domenica 21 settembre ai funerali di Charlie Kirk, l'attivista repubblicano ucciso in un campus universitario. Imponenti le misure di sicurezza. L'area di Phoenix e dello State farm Stadium, la casa dei Cardin - facebook.com Vai su Facebook

Un uomo armato è stato arrestato allo stadio dove si terranno i funerali di Charlie Kirk. Il fermo alla vigilia, allerta massima sulla sicurezza; Uomo armato arrestato allo stadio dei funerali di Kirk; Charlie Kirk, tracciati i movimenti del killer nel campus. Trump chiede risposta non violenta all'omicidio.

Charlie Kirk, la marea Maga a Phoenix per i funerali: Lacrime, t-shirt e tensioni. Trump sul palco con Vance - Nonostante sia fine settembre il caldo non sembra voler abbandonare Phoenix e tutta l’area metropolitana, dove oggi si svolgeranno i funerali dell’attivista conservatore Charlie ... Riporta ilmattino.it

Omicidio Charlie Kirk, funerale show allo stadio: Trump sul palco ma Fbi nega legami del killer con la sinistra - Il killer non è legato alla sinistra, secondo l’FBI. Scrive msn.com