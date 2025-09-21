Fugatti | Lupo abbattuto? Continuiamo ci sono quelli in Valsugana

L’abbattimento del lupo in Lessinia vicino a Malga Boldera, a seguito del decreto di rimozione firmato da lui stesso, è stato accolto positivamente dal governatore della Provincia di Trento Maurizio Fugatti.Le parole“Sicuramente è un messaggio importante per l’agricoltura di montagna che sappiamo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Trentino, Fugatti: “Lupo ucciso è solo segnale iniziale, occorre continuare”

Lupo abbattuto a Trento, Brambilla contro Fugatti: “Ora ha il suo trofeo”

Fugatti: Lupo abbattuto? Continuiamo, ci sono quelli in Valsugana; Sì, quei lupi si possono abbattere: la conferma dal Consiglio di Stato; Trentino, eseguito decreto e ucciso un lupo in Lessinia. Proteste animaliste: “Uno scempio”.

Lupo ucciso in Trentino, Fugatti: «Un segnale che conta. Occorre continuare» VIDEO - Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in relazione all'abbattimento da parte del Corpo forestale di uno dei due lupi oggetto di decreto di rimozione ... Segnala ilgazzettino.it

Abbattuto un lupo in Trentino, la Provincia: “La rimozione in Lessinia, stava tentando la predazione di un bovino” - Lupo abbattuto in Lessinia, la Pat: “L'animale è stato rimosso in un pascolo limitrofo a malga Boldera (Comune di Ala) mentre stava tentando la predazione di un bovino”. Si legge su ildolomiti.it