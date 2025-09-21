Fuga vincente | il Giro di Romagna è di Christian Scaroni
E’ Christian Scaroni ad aggiudicarsi l’edizione 2025 del Giro della Romagna 2025. Il portacolori della XDS Astana si è imposto con 45 secondi di vantaggio su Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma), mentre in terza posizione è giunto Simone Velasco. Completano la top five Fabio Christen e Gianluca. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
