Fu travolto in servizio a Fiorina Medaglia al merito per l’agente

Medaglie al merito per Mattia Ceccoli, l’agente della Polizia Civile coinvolto in un bruttissimo incidente la notte del 12 aprile scorso quando si trovava in servizio a Fiorina, e Martina Canuti, la collega con lui quel giorno in pattuglia. Gli agenti ieri sono stati ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi. "La mia emozione deriva da tutto un insieme di cose – ha detto Ceccoli – da tutto quello che ho provato, dalla riconoscenza, dalle difficoltà, dalla resilienza che ho avuto. E oggi sono qui, in piedi, sono vivo e posso far sentire la mia voce, questa è la cosa più bella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

