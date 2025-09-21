Medaglie al merito per Mattia Ceccoli, l’agente della Polizia Civile coinvolto in un bruttissimo incidente la notte del 12 aprile scorso quando si trovava in servizio a Fiorina, e Martina Canuti, la collega con lui quel giorno in pattuglia. Gli agenti ieri sono stati ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi. "La mia emozione deriva da tutto un insieme di cose – ha detto Ceccoli – da tutto quello che ho provato, dalla riconoscenza, dalle difficoltà, dalla resilienza che ho avuto. E oggi sono qui, in piedi, sono vivo e posso far sentire la mia voce, questa è la cosa più bella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fu travolto in servizio a Fiorina. Medaglia al merito per l’agente