Frattesi Inter il centrocampista sogna l’esordio in campionato nel match contro il suo passato

Frattesi Inter, Frattesi pronto a ritrovare minuti in Serie A: dal Sassuolo alla maglia nerazzurra, il centrocampista cerca continuità. Dopo il rientro in Champions League, Davide Frattesi si candida a essere uno degli osservati speciali in casa Inter. Il centrocampista classe 1999 ha infatti giocato la sua prima partita stagionale mercoledì scorso ad Amsterdam, entrando nella ripresa della sfida vinta 2-0 contro l’Ajax. Un ritorno importante dopo l’infortunio che aveva condizionato la sua estate, costringendolo a saltare l’avvio di stagione e a ritardare l’appuntamento con il campo. Questa sera, contro il Sassuolo, l’ex neroverde dovrebbe partire ancora dalla panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, il centrocampista sogna l’esordio in campionato nel match contro il suo passato

