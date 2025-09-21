Franco Bragagna secco | Jacobs danneggia palesemente il sudafricano Tilli un ultras | come fa a dire certe cose?

Oasport.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia non sarà presente nella finale della 4×100 maschile ai Mondiali 2025 di atletica. Il contatto tra Marcell Jacobs e Shaun Maswanganyi ha compromesso le chance dei Campioni Olimpici di Tokyo 2020. Il velocista lombardo ha rischiato di cadere, è ripartito praticamente da zero e si è prodigato in una buona frazione, ma gli azzurri non sono riusciti a rientrare nelle prime tre posizioni o a siglare un crono di ripescaggio. I giudici hanno ravvisato un danneggiamento nei confronti del Sudafrica, che infatti ha avuto la possibilità di correre nuovamente, pur non riuscendo a siglare il crono necessario per accedere all’atto conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

franco bragagna secco jacobs danneggia palesemente il sudafricano tilli un ultras come fa a dire certe cose

© Oasport.it - Franco Bragagna secco: “Jacobs danneggia palesemente il sudafricano. Tilli un ultras: come fa a dire certe cose?”

In questa notizia si parla di: franco - bragagna

RUN2U 23ª puntata: Franco Bragagna, voce inconfondibile RAI, anima tecnica e poetica dell’Atletica

Franco Bragagna: “Sono agli ultimi 195 metri della carriera. Battocletti un fenomeno. Avrei voluto raccontare la 4×10 a Lillehammer”

Il paradosso Franco Bragagna, la storica voce dell’atletica Rai non può più lavorare per le ferie da smaltire

Tamberi e Jacobs tra voci di ritiro e dubbi: i social li massacrano. Bragagna all’attacco sul flop di Iapichino - Mondiali di atletica, doppio flop per Jacobs e Tamberi e tanti dubbi per il futuro: i social contro gli eroi di Tokyo. Come scrive sport.virgilio.it

franco bragagna secco jacobs"Jacobs e Tamberi, la mia Italia più forte. Non ci sarò a Tokyo, ma quanto affetto" - "A posteriori dico che era più prevedibile un oro di Jacobs che di Tamberi. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Franco Bragagna Secco Jacobs