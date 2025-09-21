Forti piogge hanno colpito la città di Pertuis, a circa 50 chilometri a nord di Marsiglia, e in generale un’ondata di forte maltempo ha colpito domenica il sud della Francia. La lega di calcio francese ha rinviato di quasi 24 ore la partita casalinga del Marsiglia contro il Paris Saint-Germain. La partita, originariamente prevista per domenica sera, si giocherà lunedì. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Francia, nubifragio vicino Marsiglia: strade come fiumi