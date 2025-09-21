Francia a Parigi la gara dei camerieri
A Parigi la “Course des Cafés”. I camerieri della capitale francese corrono per le strade della città mettendo in mostra la loro abilità nel tenere in equilibrio vassoi con croissant, tazze di caffè e bicchieri d’acqua senza rovesciarli. La gara è stata ripresa lo scorso anno dopo una pausa di 13 anni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
La Course des Cafés 2025: l'iconica gara di camerieri e cameriere torna a Parigi.
