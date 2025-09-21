Francesco Acerbi si racconta a Verissimo | dall’amore per Claudia al tumore ai testicoli

Roma, 20 settembre 2025 – Campione d'Europa con la Nazionale italiana e attualmente difensore dell'Inter. Francesco Acerbi, il calciatore italiano classe 1988 ha deciso di raccontare la sua carriera e la sua vita privata in un libro pubblicato da Rizzoli lo scorso 16 settembre. Francesco Acerbi: la carriera. Nato a Vizzolo Predabissi, in Lombardia, il 10 febbraio 1988, ha iniziato a giocare da giovanissimo nella squadra del Voluntas Brescia per poi passare – sempre nel settore giovanile – al Brescia e al Pavia. Con il Pavia passa nei professionisti e oltre alla maglia azzurra di questa squadra indossa, in carriera, anche quella di molti altri club: Renate, Spezia, Reggina, Chievo, Milan, Sassuolo, Lazio e Inter. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

