Francesco Acerbi, il difensore dell’Inter felice al fianco di Claudia Scarpari, conosciuta nel 2020: i due hanno due bimbe e sono sposati. La moglie di Francesco Acerbi, che prima di conoscere il marito non seguiva il calcio, è un avvocato. Il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto grazie ad amici in comune: da quel momento, i due non si sono più lasciati. Claudia, che era già mamma, si è innamorata di Francesco Acerbi grazie alla sua simpatia. “Ci siamo conosciuti al mare e non saprei dire cosa abbia fatto per conquistarmi, semplicemente è stato se stesso con quel sorriso e con quella simpatia che ha” ha spiegato che un’intervista di qualche tempo fa la moglie di Francesco Acerbi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Francesco Acerbi, chi è la moglie Claudia Scarpari: “La mia rinascita”