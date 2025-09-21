Francesco Acerbi | Bevevo troppo e volevo smettere col calcio

C’è una forza silenziosa che attraversa le parole di Francesco Acerbi, una determinazione fatta di cicatrici, sconfitte personali e conquiste interiori. Oggi il difensore dell’Inter e della Nazionale è un uomo diverso da quello che, anni fa, pensava di mollare tutto. A Verissimo, nel salotto confidenziale di Silvia Toffanin, Acerbi si è raccontato senza maschere. Ha parlato della sua autobiografia, Io, guerriero, e di un percorso che va ben oltre il campo da calcio. Un ragazzo come tanti, con un sogno in testa. Francesco Acerbi non nasce con il destino già scritto. Il primo a credere in lui è il padre, un uomo che capiva poco di calcio ma molto di tenacia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Francesco Acerbi: "Bevevo troppo e volevo smettere col calcio"

Francesco Acerbi, l'abuso di alcol e la malattia: «Bevevo troppo e volevo smettere di giocare a calcio, così il tumore al testicolo mi ha cambiato» - Il calciatore dell’Inter ha toccato le vette d’Europa con la Nazionale e maglia nerazzurra ... Lo riporta leggo.it

