Francesca mosaicista per caso | Volevo fare il chirurgo poi scoprii un mondo nuovo E non mi sono più fermata

Quando era bambina, il suo obiettivo era di diventare chirurgo, ma poi prevalse l’esigenza di scegliere una scuola che offrisse presto la possibilità di lavorare perché lei, Francesca Fabbri, ragazza irrequieta, non vedeva l’ora di avere una vita indipendente dalla famiglia. Visto che sapeva ben disegnare scelse l’Istituto d’Arte, poi il corso di restauro del mosaico al Centro di Formazione professionale di Luisa Baldini, quindi il lavoro con Carlo Signorini e contemporaneamente l’Accademia di Belle Arti: il diploma arrivò presto, nel 1986, e per Francesca cominciò l’avventura in solitaria scegliendo il fronte del mosaico all’epoca emergente, quello dell’arredo, del design, delle tessere dorate per le location di grandi aziende e le dimore di grandi manager italiani, da Colaninno a Del Vecchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Francesca, mosaicista per caso: "Volevo fare il chirurgo, poi scoprii un mondo nuovo. E non mi sono più fermata"

In questa notizia si parla di: francesca - mosaicista

Sabato 13 settembre , alle 19:00, Francesca Cerbini (@francescacerbini) presenta Prison Lives Metter (@eleuthera_libriliberi). Dialoga con lei Adriano Martufi. . . Cosa succede quando il concetto di istituzione totale e i suoi corollari non sono più utili a definire - facebook.com Vai su Facebook

Ferentino,Sport AttivaMente Sano: è partito il progetto dell'associazione il Mosaico.

Francesca, mosaicista per caso: "Volevo fare il chirurgo, poi scoprii un mondo nuovo. E non mi sono più fermata" - Quando era bambina, il suo obiettivo era di diventare chirurgo, ma poi prevalse l’esigenza di scegliere una scuola che offrisse presto la possibilità di lavorare perché lei, Francesca ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Francesca Rossi, la passione per il country (nata per caso), le gare negli Usa e la qualificazione ai Mondiali: «Sto vivendo un sogno» - Lei ha 24 anni è nata e cresciuta a Schio, in provincia di Vicenza e, negli anni, ha coltivato una forte passione per questa ... Da ilgazzettino.it