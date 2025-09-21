Francesca Fagnani Colpisce Ancora | Barbara d’Urso e Rocío Muñoz Morales Prime Ospiti di ‘Belve’

Belve Torna in Onda: Le Prime Indiscrezioni sugli Ospiti L’attesa per la nuova stagione di Belve, il programma di culto di Francesca Fagnani, sta crescendo. La prima puntata, infatti, andrà in onda martedì 28 ottobre 2025 alle 21:30. Conosciuto per le sue interviste dirette e mai banali, lo show si prepara a tornare con un ciclo . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Francesca Fagnani Colpisce Ancora: Barbara d’Urso e Rocío Muñoz Morales Prime Ospiti di ‘Belve’

In questa notizia si parla di: francesca - fagnani

Belve, Francesca Fagnani svela perché ha cancellato l’intervista ad Anna Pettinelli

La giornalista Francesca Fagnani riceve premio Valore Donna al Festival Libro Possibile sostenuto da Pirelli commentando "bisogna lavorare su gender gap".

Garlasco, Francesca Fagnani: "Se Stasi è innocente", parole pesantissime

Gran finale stasera per il Marzamemi Cinefest 2025: il libro di Piero Marrazzo e i premi a Ricky Tognazzi e Simona Izzo Il festival si avvia alla chiusura dopo giorni intensi con Anna Foglietta, Francesca Fagnani, Chiara Francini, Paola Saluzzi e tanti altri protag - facebook.com Vai su Facebook

Antonella Clerici a Belve su Barbara D'Urso: Mi ferì tanto. Poi rivela il cantante del sugo-gate a Fagnani; Chicchi di gossip numero 14; Barbara D'Urso intervista alla Festa del Cinema di Roma: I bambini....

Francesca Fagnani fa bingo, le prime due ospiti di Belve sono davvero un colpaccio: ecco di chi si tratta - Accanto a Barbara D’Urso, un’altra potenziale ospite destinata a catalizzare l’attenzione del pubblico è Rocio Muñoz Morales. Segnala donnapop.it

Francesca Fagnani ha messo gli occhi su Barbara D’Urso: cosa bolle in pentola - Francesca Fagnani, negli anni, ha saputo portare in studio personaggi controversi e figure di spicco dello spettacolo e della politica, regalando al pubblico confessioni inedite e dichiarazioni ... Si legge su donnaglamour.it