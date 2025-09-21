Fra le onde in ricordo di Dalia e Lorenza
Le acque di Porto Corsini stanno ospitando la terza frazione di Coppa Italia Windsurf, evento che si concluderà oggi pomeriggio e che si sta disputando davanti all’ Adriatico Wind Club. In gara ci saranno oltre 40 atleti. Presieduto da Giovanni Forani, il sodalizio bianco-azzurro è da sempre una fucina di giovani talenti: negli anni ha visto crescere atlete come Dalia Saiani e Lorenza Ballanti, purtroppo scomparse prematuramente, alle quali il circolo dedica ogni anno il Memorial Ballanti-Saiani, in programma nel weekend con le regate iQFoil. L’attività giovanile del club continua ancora oggi con rinnovato entusiasmo grazie al Direttivo del Club e con il fondamentale supporto del coach Roberto Pierani, che – con una serie di brillanti risultati – testimoniano la bontà del percorso formativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
