Roma, 21 settembre 2025 – "Non siamo più la pecora nera d’Europa". Il ministro degli Affari europei, Tommaso Foti (FdI), non nasconde la soddisfazione per la promozione decretata da Fitch. È comprensibile: il parere delle agenzie di rating è stato quasi sempre aspettato in Italia con una certa trepidazione. Festeggiare un upgrade come quello di Fitch che ha aggiunto un "+" alla tripla B sul debito sovrano è giustificato. Qual è il significato politico di questo giudizio per il governo? "La conferma che la strada seguita dal governo Meloni è quella giusta: da una parte conti in ordine e dall’altra responsabilità nelle scelte di bilancio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Foti, la manovra e le riforme: “Avanti senza assalti alla diligenza”