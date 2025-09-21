Foti la manovra e le riforme | Avanti senza assalti alla diligenza
Roma, 21 settembre 2025 – "Non siamo più la pecora nera d’Europa". Il ministro degli Affari europei, Tommaso Foti (FdI), non nasconde la soddisfazione per la promozione decretata da Fitch. È comprensibile: il parere delle agenzie di rating è stato quasi sempre aspettato in Italia con una certa trepidazione. Festeggiare un upgrade come quello di Fitch che ha aggiunto un "+" alla tripla B sul debito sovrano è giustificato. Qual è il significato politico di questo giudizio per il governo? "La conferma che la strada seguita dal governo Meloni è quella giusta: da una parte conti in ordine e dall’altra responsabilità nelle scelte di bilancio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Enrico Foti si è insediato come Rettore dell’Università di Catania. Il Codacons auspica una gestione basata su legalità, merito e diritto allo studio, sottolineando l’importanza di rilanciare l’Ateneo nel contesto accademico e sociale. - facebook.com Vai su Facebook
#Francia, scioperi e cortei contro la Manovra. Licei chiusi e trasporti in tilt. Le foto - X Vai su X
Spunta in manovra la cedolare secca per i negozi: “Contro la desertificazione urbana” - Ogni saracinesca che si abbassa è un danno per tutti. Secondo repubblica.it