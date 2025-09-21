Forza Italia da Ulisse a Berlusconi | il Manifesto all' insegna della Libertà

Un nuovo “Manifesto della Libertà”, per aggiornare ai tempi attuali quei principi e quei fondamenti di Forza Italia che nel 1994 furono elaborati da Silvio Berlusconi. Un Pantheon con tanti nomi, riferimenti della cultura laica e cristiana, Ulisse a Konrad Adenauer, da Margareth Thatcher a San Carlo Acutis. Una tre giorni per elaborare, riaffermare i contorni identitari del movimento, ascoltare rappresentanti di vari mondi nel corso dei panel che si terranno. È questo il senso di “Libertà”, la kermesse che si terrà a Telese dal 26 al 28 settembre e presentata ieri in conferenza stampa. Il ministro degli esteri e segretario nazionale azzurro, Antonio Tajani, arriva sulla spinta di numeri molto buoni dei sondaggi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

