Forno elettrico il comitato per il ' no' scrive al garante dell' infanzia | I bambini devono respirare aria pulita

Genovatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comitato per il ‘no’ al forno elettrico a Cornigliano prende carta e penna e scrive al garante per l'infanzia del Comune di Genova, partendo dal report Mal’Aria 2025 di Legambiente.L'analisi, diffusa a inizio anno, inseriva Genova tra le città italiane con valori critici di inquinamento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: forno - elettrico

Cornigliano, sala piena per il no al forno elettrico: "La sostenibilità non è solo dell'impianto" | Video

Ex Ilva, ultimatum di Urso a Taranto mentre Genova apre al forno elettrico

Ex Ilva, il ministro Urso: "Un forno elettrico a Genova"

Forno elettrico, il comitato per il 'no' scrive al garante dell'infanzia: I bambini devono respirare aria pulita; Il governo vuole salvare l’acciaieria di Genova con un forno elettrico; Il Comitato No Forno davanti a palazzo Tursi, il 24 settembre il flash mob dei cittadini.

forno elettrico comitato noIl Comitato No Forno davanti a palazzo Tursi, il 24 settembre il flash mob dei cittadini - Già il quattro settembre migliaia di cittadini erano scesi in piazza per una passeggiata lungo via Cornigliano al grido di "No forno, no forno" ... Riporta primocanale.it

forno elettrico comitato noIl governo vuole salvare l’acciaieria di Genova con un forno elettrico - Il 4 settembre centinaia di persone hanno sfilato per le vie di Cornigliano, un quartiere di Genova a ovest del centro storico, sventolando cartelli con le scritte «No forno elettrico». Si legge su ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Forno Elettrico Comitato No