Fornino Valmori ecco il centro di alta formazione

La gru svetta su quello che sarà, da qui a 18 mesi, il Polo Formativo della Fondazione Fornino Valmori. Siamo in via Trò Meldola 1140 a Bertinoro, all’imbocco della stradina che porta alle strutture residenziali della Fondazione che dal 2013 tratta l’autismo grave e si occupa, al momento, di 33 ragazzi, 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno. Qui sorgerà una struttura di circa 600 metri quadri interamente dedicata alla formazione del personale non solo per la Fondazione, "ma a servizio di tutto il territorio, avendo riscontrato negli anni l’esigenza di reperire personale adeguatamente formato da parte di tutti gli enti che in un qualche modo hanno a che fare con l’autismo", spiega il presidente della Fondazione, Vincenzo Fornino (il vicepresidente è Gabriele Fratto, già sindaco di Bertinoro ed ex presidente della Provincia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

