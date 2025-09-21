Formula1 Verstappen | Tornare subito alla vittoria è fantastico

Roma, 21 set. (askanews) – Si conclude con la vittoria di Max Verstappen il Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. L’olandese, dopo la pole position di ieri, ha oggi condotto una gara perfetta, non perdendo mai la testa della corsa e controllando il distacco con i suoi avversari. Seconda vittoria consecutiva per il quattro volte campione del mondo, la quarta in stagione. Il vincitore del GP, ai microfoni di F1 Tv, ha dichiarato: “È stato un weekend incredibile per noi. Anche lo scorso fine settimana è stato favoloso ma tornare subito alla vittoria è fantastico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it