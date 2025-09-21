Formula1 Verstappen | Tornare subito alla vittoria è fantastico
Roma, 21 set. (askanews) – Si conclude con la vittoria di Max Verstappen il Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. L’olandese, dopo la pole position di ieri, ha oggi condotto una gara perfetta, non perdendo mai la testa della corsa e controllando il distacco con i suoi avversari. Seconda vittoria consecutiva per il quattro volte campione del mondo, la quarta in stagione. Il vincitore del GP, ai microfoni di F1 Tv, ha dichiarato: “È stato un weekend incredibile per noi. Anche lo scorso fine settimana è stato favoloso ma tornare subito alla vittoria è fantastico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: formula1 - verstappen
Formula1, a Silverstone pole Verstappen davanti le McLaren
Formula1,Belgio:Verstappen vince Sprint
Formula1, Max Verstappen vince la Sprint in Belgio
#Formula1, #Verstappen domina anche a #Baku: #Russell e #Sainz podio - facebook.com Vai su Facebook
#Formula1, #Verstappen domina anche a #Baku: #Russell e #Sainz podio - X Vai su X
Formula1, Verstappen: “Tornare subito alla vittoria è fantastico”; F1. Max Verstappen riaccende il mondiale vincendo a Baku: Weekend incredibile, la RB21 va alla grande; F1, Pagelle GP Azerbaijan 2025: Verstappen vince e manda in crisi le McLaren. Sainz che ritorno, Ferrari ennesimo tonfo.
F1, Max Verstappen: “È stata una gara lineare, tornare subito alla vittoria è fantastico” - Si conclude con la vittoria di Max Verstappen il Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. Scrive oasport.it
Formula1, Verstappen: “Tornare subito alla vittoria è fantastico” - (askanews) – Si conclude con la vittoria di Max Verstappen il Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. Segnala itacanotizie.it