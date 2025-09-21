Formula1 Verstappen domina anche a Baku | Russell e Sainz podio

Roma, 21 set. (askanews) – Quarta vittoria stagionale per Max Verstappen, che dopo Suzuka, Imola e Monza si impone con autorità anche nel Gran Premio dell’Azerbaigian. L’olandese della Red Bull parte forte e conduce la gara senza mai concedere spazio agli avversari, tagliando il traguardo da padrone assoluto. Alle sue spalle si conferma un solidissimo George Russell, che porta la Mercedes al secondo posto, mentre la grande sorpresa è Carlos Sainz: lo spagnolo, partito dall’esterno della prima fila con la Williams, disputa una prova impeccabile e conquista un prestigioso terzo gradino del podio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it