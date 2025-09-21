Formula1 Verstappen domina anche a Baku | Russell e Sainz podio
Roma, 21 set. (askanews) – Quarta vittoria stagionale per Max Verstappen, che dopo Suzuka, Imola e Monza si impone con autorità anche nel Gran Premio dell’Azerbaigian. L’olandese della Red Bull parte forte e conduce la gara senza mai concedere spazio agli avversari, tagliando il traguardo da padrone assoluto. Alle sue spalle si conferma un solidissimo George Russell, che porta la Mercedes al secondo posto, mentre la grande sorpresa è Carlos Sainz: lo spagnolo, partito dall’esterno della prima fila con la Williams, disputa una prova impeccabile e conquista un prestigioso terzo gradino del podio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: formula1 - verstappen
F1, GP Azerbaijan 2025: diretta live gara; Verstappen domina a Baku. Male le McLaren, peggio le Ferrari con Hamilton 8° e Leclerc 9°; Verstappen domina a Baku e si prende la quarta vittoria stagionale.
Verstappen domina a Baku nel giorno in cui Piastri si schianta e riapre il Mondiale: Ferrari anonima - Max Verstappen trionfa nel GP dell'Azerbaijan battendo George Russell e uno straordinario Carlos Sainz che riporta la Williams sul podio: a Baku però ... Si legge su fanpage.it
F1 Baku 2025: Verstappen Trionfa, Piastri Fuori al Primo Giro! Risultati Completi del GP dell’Azerbaijan - Il GP di F1 dell’Azerbaijan 2025 a Baku ha regalato emozioni e colpi di scena sullo spettacolare Baku City Circuit. Lo riporta newsf1.it