Formula1 Vasseur | Frustrante oggi avevamo un grande passo

Roma, 21 set. (askanews) – Frederic Vasseur prova a predicare ottimismo al termine del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku la scuderia di Maranello ha messo in mostra una delle domeniche più opache del proprio anno. Lewis Hamilton ha chiuso all’ottavo posto, con Charles Leclerc nono. “Oggi c’è molta frustrazione perchè il passo c’era, anzi era forte. Lo avevamo fatto vedere venerdì. Poi, come spesso ci capita, non riusciamo a mettere tutte le cose insieme. Oggi abbiamo sofferto per colpa del traffico. Siamo rimasti a lungo dietro Norris, Tsunoda, Lawson. 🔗 Leggi su Ildenaro.it