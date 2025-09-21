Formula 1 Verstappen trionfa a Baku | Red Bull davanti a Russell e alla sorprendente Williams di Sainz
Il campione olandese conquista il Gran Premio di Azerbaijan con oltre 15 secondi di vantaggio. Ferrari solo ottava e nona, Antonelli sfiora il podio. Max Verstappen continua a dettare legge in Formula 1. Dopo il successo di Monza, l’olandese della Red Bull ha dominato anche sul circuito cittadino di Baku, vincendo il Gran Premio di Azerbaijan 2025 con quasi 15 secondi di margine sulla Mercedes di George Russell. Sul terzo gradino del podio una sorprendente Williams, grazie alla prova di Carlos Sainz. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Formula 1: a Baku ancora Verstappen in pole, altro disastro per le Ferrari Sul circuito di Baku si sono appena concluse delle Qualifiche clamorose. Verstappen conquista la seconda pole consecutiva davanti a Sainz e Lawson, in un terzetto impensabile alla
Verstappen, il dominatore che riscrive la Formula 1. A Monza offre una delle prestazioni individuali più straordinarie della storia recente: 230 punti sui 239 Red Bull sono suoi. Con lui anche la Ferrari potrebbe lottare per il titolo. Di Fabio Tavelli
