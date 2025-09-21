Formula 1 Gran premio dell’Azerbaijan | trionfa Verstappen Sainz e' terzo Domenica anonima per le Ferrari

Max Verstappen domina il Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1 e porta a casa il suo secondo successo consecutivo dopo quello di Monza di due settimane fa. Il pilota della Red Bull precede sul traguardo con quasi 15» di vantaggio la Mercedes di George Russell e la sorprendente Williams di Carlos Sainz. Chiude ai piedi del podio, invece, Andrea Kimi Antonelli che ottiene uno dei suoi migliori. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Max Verstappen conquista la sua prima pole a Baku, davanti a uno straordinario Sainz.

