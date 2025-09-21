Formula 1 Gran premio dell’Azerbaijan | trionfa Verstappen Sainz e' terzo Domenica anonima per le Ferrari
Max Verstappen domina il Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1 e porta a casa il suo secondo successo consecutivo dopo quello di Monza di due settimane fa. Il pilota della Red Bull precede sul traguardo con quasi 15» di vantaggio la Mercedes di George Russell e la sorprendente Williams di Carlos Sainz. Chiude ai piedi del podio, invece, Andrea Kimi Antonelli che ottiene uno dei suoi migliori. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: formula - gran
Gran premio d’Italia di Formula 1, Monza si prepara all’assalto: parcheggi e bus navette per la carica dei 335mila tifosi
Gran Premio d’Austria di Formula 1, incidente sulla pista: gru colpisce cartellone pubblicitario
Formula 1, doppietta McLaren al Gran Premio d’Austria! Ma Leclerc può sorridere
FORMULA 1 | Gran premio dell’Azerbaijan: Verstappen in pole position. Male le Ferrari https://gazzettadelsud.it/?p=2102626 - facebook.com Vai su Facebook
?Formula 1 diretta Gran Premio Olanda, segui le #Ferrari di #Leclerc e #Hamilton - X Vai su X
A che ora la Gara F1 oggi a Baku – Orari GP Azerbaijan; Diretta Formula 1, oggi Gp Azerbaigian. Live gara e aggiornamenti; Max Verstappen conquista la sua prima pole a Baku, davanti a uno straordinario Sainz.
Formula 1, Gran premio dell’Azerbaijan: trionfa Verstappen, Sainz e' terzo. Domenica anonima per le Ferrari - Max Verstappen domina il Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1 e porta a casa il suo secondo successo consecutivo dopo quello di Monza di due settimane ... Secondo gazzettadelsud.it
GP Baku diretta Formula 1: segui la gara delle Ferrari di Hamilton e Leclerc in Azerbaigian LIVE - Dopo una qualifica da incubo per le Rosse, è il momento della gara sul circuito cittadino. Da corrieredellosport.it