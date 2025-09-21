Formula 1 Gp Azerbaijan | trionfo di Verstappen davanti a Russell e Sainz Male le Ferrari

Max Verstappen domina il Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1 e riapre il mondiale. L'olandese si riporta a 69 punti dal leader Oscar Piastri che finisce a muro dopo il primo giro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

