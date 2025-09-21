Formazioni ufficiali Torino Atalanta Juric lancia Lookman dal 1?? La decisione sull’ex obiettivo dell’Inter

Formazioni ufficiali Torino Atalanta, Juric lancia Lookman dal 1?? La decisione sull’ex obiettivo di calciomercato dell’Inter. Domenica alle ore 15:00, la Serie A 2025-26 prosegue con la sfida tra Torino e Atalanta, valida per la quarta giornata del campionato. I padroni di casa vogliono dare continuità al successo ottenuto contro la Roma, mentre gli ospiti puntano a confermare la convincente prestazione contro il Lecce. Torino in cerca di conferme. Il Torino, reduce dalla vittoria contro i giallorossi, ha ritrovato fiducia e morale, e l’allenatore Alessandro Baroni cerca conferme soprattutto in attacco, reparto che finora ha alternato buone prestazioni a momenti di blackout. 🔗 Leggi su Internews24.com

