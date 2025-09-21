Formazioni ufficiali Pergolettese Inter U23 | ecco le scelte di Vecchi In panchina un big
Formazioni ufficiali Pergolettese Inter U23, match della quinta giornata di Serie C. Ecco le scelte di Vecchi che lascia in panchina un big. Quinta giornata del campionato di Serie C 202526 e nuova sfida per l’ Inter U23, che dopo la vittoria contro la Virtus Verona è chiamata a confermarsi sul campo della Pergolettese. Fischio d’inizio alle 12:30, con la squadra di Stefano Vecchi che presenta diverse novità di formazione rispetto all’ultimo turno. Il tecnico nerazzurro ha scelto ben sei cambi: dall’inizio tornano Cocchi, Alexiou, Spinaccè, Topalovic, Kamaté e Kaczmarski, mentre Antonino La Gumina, attaccante esperto e riferimento per il gruppo, parte ancora una volta dalla panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: formazioni - ufficiali
Brasile-Cile (Qualificazioni Mondiali Sudamerica, 05-09-2025 ore 02:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ancelotti già qualificato
Formazioni ufficiali PSG-Inter Miami, le scelte dei tecnici
Formazioni ufficiali Flamengo Bayern Monaco, le scelte dei tecnici
Le formazioni ufficiali del derby! Chance dal 1' per Lorenzo Pellegrini #Fantacalcio - X Vai su X
Udinese-Milan, le formazioni ufficiali: Pulisic-Gimenez davanti, c'è Fofana - facebook.com Vai su Facebook
Serie C, le formazioni ufficiali di Pergolettese-Inter U23; Serie C, Pergolettese-Inter U23 formazioni ufficiali: rientrano in 6, Kamate davanti; Serie C: il calendario dell'Inter U23.
Serie C, Pergolettese-Inter U23 formazioni ufficiali: rientrano in 6, Kamate davanti - Quinta giornata del campionato di Serie C: l'Inter U23, reduce dal successo contro la Virtus Verona, affronta la Pergolettese. Come scrive msn.com
Pergolettese-Inter U23: diretta live e risultato in tempo reale - Inter U23 di domenica 21 settembre 2025: formazioni e tabellino. Riporta calciomagazine.net