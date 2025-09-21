Formazioni ufficiali Pergolettese Inter U23, match della quinta giornata di Serie C. Ecco le scelte di Vecchi che lascia in panchina un big. Quinta giornata del campionato di Serie C 202526 e nuova sfida per l’ Inter U23, che dopo la vittoria contro la Virtus Verona è chiamata a confermarsi sul campo della Pergolettese. Fischio d’inizio alle 12:30, con la squadra di Stefano Vecchi che presenta diverse novità di formazione rispetto all’ultimo turno. Il tecnico nerazzurro ha scelto ben sei cambi: dall’inizio tornano Cocchi, Alexiou, Spinaccè, Topalovic, Kamaté e Kaczmarski, mentre Antonino La Gumina, attaccante esperto e riferimento per il gruppo, parte ancora una volta dalla panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Formazioni ufficiali Pergolettese Inter U23: ecco le scelte di Vecchi. In panchina un big