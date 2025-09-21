Formazioni ufficiali Fiorentina Como | le scelte di Pioli e Fabregas
in occasione del match valido per la quarta giornata di Serie A Tutto pronto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, dove alle 18:00 andrà in scena una sfida ricca di spunti tra la Fiorentina di Stefano Pioli e il neopromosso Como di Cesc Fàbregas, valida per la quarta giornata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: formazioni - ufficiali
Brasile-Cile (Qualificazioni Mondiali Sudamerica, 05-09-2025 ore 02:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ancelotti già qualificato
Formazioni ufficiali PSG-Inter Miami, le scelte dei tecnici
Formazioni ufficiali Flamengo Bayern Monaco, le scelte dei tecnici
#Fiorentina-#Como, le formazioni ufficiali - X Vai su X
Le formazioni ufficiali del derby! Chance dal 1' per Lorenzo Pellegrini - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina-Como: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Fiorentina-Como, Fabregas: Se vogliamo vincere dobbiamo disputare una grande partita; Fiorentina, i convocati per il Como: torna Gudmundsson, c'è Kean.
Fiorentina-Como, formazioni ufficiali: c'è Piccoli con Kean - La domenica della 4^ giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Fiorentina e Como. Scrive fantacalcio.it
Fiorentina-Como, le formazioni ufficiali. Sorprese tra i viola - Firenze, 21 settembre 2025 – La Fiorentina di Pioli sfida il Como di Fabregas in una gara che si preannuncia ricca di spunti. Segnala sport.quotidiano.net