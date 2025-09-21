Forbidden Fruit trame dal 29 Settembre al 3 Ottobre 2025? Lunedì 29 settembre. Alihan è profondamente turbato. Il senso di tradimento da parte della persona in cui riponeva la massima fiducia lo ha colpito nel profondo, lasciandolo emotivamente distrutto. In cerca di comprensione, decide di aprirsi con Zerrin, raccontandole le motivazioni che lo hanno spinto a compiere certe scelte. Tuttavia, la sorella fatica a digerire le sue parole e non riesce a giustificare il suo comportamento. Ma il conflitto non coinvolge solo loro due: Lila, affezionata allo zio, teme che questa frattura familiare possa allontanarlo definitivamente dalla sua vita. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

© Soapvibes.it - Forbidden Fruit trame dal 29 Settembre al 3 Ottobre 2025